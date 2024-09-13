Москва, 13 сентября, 2024, 21:52 — ИА Регнум. Минтранс России предложил ставить средства индивидуальной мобильности (СИМ) на учёт. Соответствующий законопроект размещён 13 сентября на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Согласно проекту закона, с 1 сентября 2026 года владельцы мопедов, электровелосипедов и электросамокатов должны будут зарегистрировать их в создаваемом федеральном реестре в течение 10 дней с момента покупки, а также в обязательном порядке получить «учётный знак», который является аналогом автомобильного госномера, и «учётную метку» (QR-код).

Ведение соответствующего реестра проектом предполагается осуществлять оператором государственного реестра средств микромобильности. Такими полномочиями предлагается наделить подведомственную организацию Минтранса России — ФБУ «Росавтотранс».

В Минтрансе уточнили, что изменения направлены на обеспечение неотвратимости наказания за нарушение ПДД, снижение количества нарушений и повышение безопасности дорожного движения.

Как передавало ИА Регнум, в июле Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами, велосипедами и другими средствами индивидуальной мобильности.

По словам председателя ГД Вячеслава Володина, необходимость таких поправок назрела из-за многочисленных обращений с жалобами на «лихачей на электросамокатах». Повышение ответственности для водителей СИМ обеспечит безопасность на дорогах и уменьшит количество ДТП, отметил спикер Госдумы.

Сервис «Яндекс Go» 13 сентября впервые выписал штраф в 100 тысяч рублей пользователю, который передал арендованный электросамокат несовершеннолетним. В сервисе пояснили, что поводом для штрафа послужило обращение очевидца, который сфотографировал трёх подростков во время поездки и пожаловался в службу поддержки, прикрепив фотографии несовершеннолетних на самокате.