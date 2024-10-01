Москва, 1 октября, 2024, 13:11 — ИА Регнум. В Москве под стражу заключили шестерых членов преступной группировки, которые незаконно оформили российское гражданство 16 украинцам, сообщили 1 октября в пресс-службе Следственного комитета России.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В группу, действовавшую с 2021 по 2023 год, входили граждане России и Молдавии. Один из её членов — бывший работник отдела по вопросам миграции УМВД РФ по Воронежу. Преступное сообщество было создано в целях личного обогащения.

Как отметили в СК РФ, у членов группировки были налажены связи с должностными лицами, принимавшими решения о выдаче российского гражданства. Её участники нашли 16 граждан Украины, которые хотели получить российское гражданство, но не имели для этого законных оснований.

«За денежное вознаграждение они изготовили документы, а также внесли в документы, удостоверяющие их личности, заведомо ложные сведения о регистрации на территории Донецкой Народной Республики в период, предшествующий её вхождению в состав РФ», — сообщили в ведомстве.

В результате украинцы получили российские паспорта в упрощённом порядке.

Российские силовики выявили эту схему и пресекли противоправную деятельность. СК РФ возбудил уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции») и ч. 4 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, штампов, печатей»). Было проведено более десяти обысков, изъяты штампы, печати государственных органов и учреждений, в том числе иностранных государств.

Обвиняемых по решению суда заключили под стражу. Уголовное дело будет в ближайшее время передано в суд.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября в Москве пресекли деятельность участников преступной группировки, незаконно оформлявшей российское гражданство мигрантам из Таджикистана и Узбекистана. Девять человек задержаны в рамках уголовного дела об организации незаконной миграции.

Выяснилось, что за оформление подложных документов члены группировки получали от 150 до 350 тыс. рублей. Они изготавливали пластиковые паспорта, подтверждающие гражданство Украины, а также фиктивные справки об имевшейся регистрации на территории ДНР.