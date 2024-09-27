Москва, 27 сентября, 2024, 12:12 — ИА Регнум. В Москве пресечена деятельность участников преступной группы, незаконно оформлявшей мигрантам гражданство РФ, задержаны девять фигурантов, сообщила 27 сентября пресс-служба Следственного комитета РФ в своём Telegram-канале.

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«ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2023 году фигуранты дела подыскивали лиц из числа граждан Таджикистана и Узбекистана, желавших получить гражданство РФ, но не имевших на то законных оснований. Подозреваемые за денежное вознаграждение в размере от 150 до 350 тыс. рублей изготавливали подложные пластиковые паспорта, подтверждающие гражданство Украины, и фиктивные справки об имевшейся регистрации на территории Донецкой Народной Республики, что позволяло иностранным гражданам получить российское гражданство в упрощённом порядке.

СК уточнил, что в рамках расследования уголовного дела проведено 30 обысков на территории Москвы, Донецкой Народной Республики, Ростова-на-Дону и Тулы, где изъяты многочисленные штампы, печати и бланки государственных органов и учреждений, в том числе иностранного государства.

«В настоящее время задержаны девять организаторов преступной группы. С ними проводятся необходимые следственные действия, им предъявлено обвинение», — сказано в публикации.

Также следствием инициирован вопрос о лишении гражданства лиц, незаконно получивших гражданство РФ, и дальнейшей их депортации.

Как передавало ИА Регнум, в Петербурге 26 сентября была задержана супружеская пара, незаконно зарегистрировавшая с 2023 года не менее 900 мигрантов. Супруги содержали пять недорогих гостиниц в разных районах города, где массово регистрировали мигрантов, которые фактически там не проживали. Нелегалы из среднеазиатских государств работали преимущественно на стройках. После оформления фиктивной регистрации злоумышленники передавали документы в стороннюю организацию, с которой у них были налажены партнёрские отношения, для последующей постановки иностранцев на миграционный учёт.

В апреле президент России Владимир Путин призвал кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он поручил МВД совместно с ведомствами, правительством и администрацией президента проработать эти вопросы. Глава государства также заявил, что необходимо создать современные цифровые электронные базы биометрических данных, так как те, которые существуют, не позволяют полноценно препятствовать незаконной миграции.