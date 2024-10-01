Махачкала, 1 октября, 2024, 11:36 — ИА Регнум. По факту взрывов на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы рассматриваются версии, связанные с состоянием газопровода. Об этом 1 октября на совещании сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

РИА Новости/МЧС

За эксплуатацию участка газопровода в месте инцидента отвечает ОАО «Даггаз».

«Причину взрыва устанавливает следствие, но уже сейчас можно сказать, что без человеческого фактора не обошлось», — отметил Меликов.

Все аварийно-спасательные мероприятия на месте инцидента завершились, добавил глава республики.

Как сообщало ИА Регнум, взрывы на АЗС произошли вечером 27 сентября. Очевидцы сняли на видео второй взрыв, детонация произошла в подземных резервуарах станции. После этого начался сильный пожар.

В результате трагедии погибли 13 человек. 14 человек спасли из столовой, которая находилась в непосредственной близости от эпицентра взрывов на АЗС, пострадавшим была оказана помощь.

В связи с ЧП возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»). Суд в Дагестане 30 сентября на 72 часа продлил срок задержания Марату Джанхуватову, владеющему АЗС, на которой произошли взрывы.