Махачкала, 30 сентября, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Суд в Дагестане 30 сентября на 72 часа продлил срок задержания Марату Джанхуватову, владеющему АЗС в пригороде Махачкалы, на которой произошли взрывы.

РИА Новости/МЧС РФ

Заседание по избранию меры пресечения проходило в Советском районном суде Махачкалы. С ходатайством о продлении срока задержания обратилась сторона обвинения.

«Продлить срок задержания… на 72 часа, то есть до 18 часов 3 октября», — постановил судья.

Как передавало ИА Регнум, взрывы на АЗС произошли вечером 27 сентября. Очевидцы сняли на видео второй взрыв, детонация произошла в подземных резервуарах станции. После этого начался сильный пожар.

По данным СК РФ на 28 сентября, при взрыве погибли 12 человек. Пожар охватил 500 кв. м. Спасатели ликвидировали возгорание только на следующий день.

В связи с ЧП возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»).