Бейрут, 1 октября, 2024, 01:32 — ИА Регнум. Израильских военнослужащих, появившихся у линии границы с Ливаном возле посёлков Эль-Эдейса и Кфар-Килла, обстреляли вооружённые отряды шиитской организации «Хезболла». Об этом 30 сентября говорится в заявлении формирования, размещённом в его Telegram-канале.

ИА Регнум «Хезболла» против ЦАХАЛ

«Бойцы сил сопротивления заметили передвижение солдат противника в рощах садовых деревьев напротив Эль-Эдейсы и Кфар-Киллы на израильской стороне границы и открыли по ним огонь из стрелкового оружия», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что несколько военнослужащих получили ранения. Это первый случай вступления в бой враждующих сторон на близком расстоянии с момента начала военной эскалации на юге Ливана в октябре 2023 года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти Израиля уже уведомили США о дате возможного начала операции по оттеснению формирований ливанской шиитской организации «Хезболла» от границы с еврейским государством. Отмечается, что масштаб наземного вторжения будет ограничен, боевые действия продлятся несколько дней. Цель израильских военных — уничтожение инфраструктуры «Хезболлы», включая склады с вооружениями.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила военной зоной территорию в районе трёх населённых пунктов на границе с Ливаном. 29 сентября ЦАХАЛ заявила, что завершила «мощную волну» ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане. По данным армии, израильские самолёты атаковали 120 целей, нанеся значительный урон шиитскому движению.

27 сентября ЦАХАЛ нанесла массированный удар по главному военному штабу ливанского шиитского движения «Хезболла» в Бейруте. Израильские ВВС сбросили более 80 бомб весом в тонну каждая.

На следующий день «Хезболла» сообщила о гибели своего генерального секретаря Хасана Насраллы, руководившего организацией почти 30 лет. Движение пообещало отомстить Израилю за гибель лидера.