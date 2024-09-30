Тель-Авив, Израиль, 30 сентября, 2024, 20:53 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила военной зоной территорию в районе трёх населённых пунктов на границе с Ливаном, сообщила 30 сентября пресс-служба ведомства.

ATEF SAFADI/EPA/TASS

«После оценки ситуации районы Метулы, Мисгав-Ама и Кфар-Гилади на севере Израиля были объявлены закрытой военной зоной. Въезд в эту зону запрещён», — говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Ранее пресс-служба сообщила о проведении военных учений израильской армией на севере страны, а также о подготовке к боевым действиям.

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября ЦАХАЛ нанесла массированный удар по главному военному штабу ливанского шиитского движения «Хезболла» в Бейруте. Израильские ВВС сбросили более 80 бомб весом в тонну каждая.

На следующий день «Хезболла» сообщила о гибели своего генерального секретаря Хасана Насраллы, руководившего организацией почти 30 лет. Движение пообещало отомстить Израилю за гибель лидера.

29 сентября ЦАХАЛ заявила, что завершила «мощную волну» ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане. По данным армии, израильские самолёты атаковали 120 целей, нанеся значительный урон шиитскому движению.