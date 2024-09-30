Тель-Авив, Израиль, 30 сентября, 2024, 22:56 — ИА Регнум. Израильская наземная операция в Ливане, возможно, начнётся уже вечером 30 сентября и продлится, по всей вероятности, несколько дней. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источник.

Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС

Уточняется, что власти Израиля уже уведомили США о дате возможного начала операции по оттеснению формирований ливанской шиитской организации «Хезболла» от границы с еврейским государством. Отмечается, что масштаб наземного вторжения будет ограничен, боевые действия продлятся несколько дней. Цель израильских военных — уничтожение инфраструктуры «Хезболлы», включая склады с вооружениями.

По данным телеканала, небольшие группы спецназа Израиля приступили к выполнению отдельных задач на ливанской границе. Кроме того, развёрнуты подразделения военных инженеров для вторжения на территорию Ливана.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила военной зоной территорию в районе трёх населённых пунктов на границе с Ливаном.

27 сентября ЦАХАЛ нанесла массированный удар по главному военному штабу ливанского шиитского движения «Хезболла» в Бейруте. Израильские ВВС сбросили более 80 бомб весом в тонну каждая.

На следующий день «Хезболла» сообщила о гибели своего генерального секретаря Хасана Насраллы, руководившего организацией почти 30 лет. Движение пообещало отомстить Израилю за гибель лидера.

29 сентября ЦАХАЛ заявила, что завершила «мощную волну» ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане. По данным армии, израильские самолёты атаковали 120 целей, нанеся значительный урон шиитскому движению.

Израильская армия 23 сентября объявила о расширении зоны ударов по целям «Хезболлы» в Ливане. Наступательной операции Армии обороны Израиля против «Хезболлы» дали название «Стрелы севера».