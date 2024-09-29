Тель-Авив, Израиль, 29 сентября, 2024, 21:23 — ИА Регнум. Израильские ВВС завершили «мощную волну» ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане, сообщила 29 сентября пресс-служба ЦАХАЛ в своём Telegram-канале.

ALAA BADARNEH/EPA/ТАСС

В заявлении уточняется, что в общей сложности было атаковано около 120 различных целей по всей стране. Среди поражённых объектов, добавили в ЦАХАЛ, были штабы, использовавшиеся подразделениями «Хезболлы».

В Тель-Авиве также подчеркнули, что удары по ливанской территории нанесли существенный урон шиитскому движению, в том числе потенциалу, командным возможностям и оперативному управлению движения.

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября пресс-служба армии Израиля (ЦАХАЛ) заявила о массированном ударе по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте, было сброшено более 80 бомб весом в тонну каждая.

28 сентября «Хезболла» официально сообщила о гибели своего лидера Хасана Насраллы в результате израильской атаки. Кроме того, как сообщили в ЦАХАЛ, более 20 членов шиитского движения разных рангов были убиты в результате удара по их главному штабу, расположенному в Бейруте.

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Ливан отомстит Израилю за убийство Насраллы, а представители палестинского движения ХАМАС пообещали составить единый фронт с «Хезболлой».