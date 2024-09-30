Бейрут, 1 октября, 2024, 00:40 — ИА Регнум. Более миллиона ливанцев, что составляет около четверти населения страны, оказались беженцами с начала израильских бомбардировок. Об этом 30 сентября заявил координатор центра чрезвычайных ситуаций при правительстве Ливана Насер Ясин.

Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

«На седьмой день израильской агрессии против Ливана… число наших граждан, которые стали беженцами и разместились в центрах временного проживания, составило 157 тысяч в 856 центрах. Но, по нашим оценкам, более миллиона ливанцев оставили свои дома и бежали — это приблизительно четверть населения Ливана», — цитирует Ясина ливанское информационное агентство Al Wataniya.

Как отметил накануне премьер-министр Ливана Наджиб Микати, по всей вероятности, это самый серьёзный кризис с перемещением населения в истории этого государства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что израильская наземная операция в Ливане, возможно, начнётся уже вечером 30 сентября и продлится, по всей вероятности, несколько дней. Отмечается, что масштаб наземного вторжения будет ограничен, боевые действия продлятся несколько дней. Цель израильских военных — уничтожение инфраструктуры «Хезболлы», включая склады с вооружениями.

Израильская армия 23 сентября объявила о расширении зоны ударов по целям «Хезболлы» в Ливане. Наступательной операции Армии обороны Израиля против «Хезболлы» дали название «Стрелы севера».

27 сентября ЦАХАЛ нанесла массированный удар по главному военному штабу ливанского шиитского движения «Хезболла» в Бейруте. Израильские ВВС сбросили более 80 бомб весом в тонну каждая. На следующий день «Хезболла» сообщила о гибели своего генерального секретаря Хасана Насраллы, руководившего организацией почти 30 лет. Движение пообещало отомстить Израилю за гибель лидера.

29 сентября ЦАХАЛ заявила, что завершила «мощную волну» ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане. По данным армии, израильские самолёты атаковали 120 целей, нанеся значительный урон шиитскому движению.