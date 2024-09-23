Тель-Авив, Израиль, 23 сентября, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Израильская армия расширяет зону ударов по целям шиитского движения «Хезболла» в Ливане, заявил 23 сентября министр обороны еврейского государства Йоав Галант в соцсети Х.

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«Мы расширяем удары по целям «Хезболла» по всему Ливану, включая высший командный состав и склады с ракетами», — написал он.

Галант накануне уточнил, ЦАХАЛ будет продолжать боевые действия до тех пор, пока не восстановит безопасность в северных районах Израиля.

23 сентября минздрав Ливана информировал, что не менее 100 человек погибли, более 400 получили ранения в результате ударов, нанесённых израильскими ВВС по населённым пунктам в южной части Ливана.

По информации британского издания The Economist, военное командование Израиля готовит наземную операцию на юге Ливана. Одной из основных целей операции называется создание буферной зоны шириной в несколько километров к северу от границы с Ливаном.