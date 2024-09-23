Тель-Авив, Израиль, 23 сентября, 2024, 23:50 — ИА Регнум. Наступательная операция Армии обороны Израиля против ливанского шиитского движения «Хезболла» получила название «Стрелы севера». Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

«Операция на северном направлении названа «Стрелы севера», — указали в заявлении.

Уточняется, что об этом решении объявил начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Херци Ха-Леви.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября в Ливане начались массовые взрывы пейджеров, а затем мобильников и раций. Агентство Reuters утверждало, что операцию по подрыву средств связи в Ливане организовала Национальная разведывательная служба Израиля «Моссад», которая заложила небольшое количество взрывчатки в 5 тыс. гаджетов, заказанных «Хезболлой».

Утром 22 сентября «Хезболла» нанесла удар с помощью беспилотников по израильской военной базе в северной части долины реки Иордан. Движение заявило, что это стало ответом на массовый подрыв пейджеров.

В Генштабе израильской армии 23 сентября заявили о начале упреждающей наступательной операции против ливанского шиитского движения «Хезболла». По официальным данным, ЦАХАЛ наносит удары по военной инфраструктуре, которую организация возводила последние 20 лет. Армия Израиля также готовится к следующим фазам операции, направленной на создание возможности возвращения жителей северной части еврейского государства в свои дома.

Ситуация на Ближнем Востоке ежедневно деградирует, это вызывает крайнюю озабоченность, заявил 23 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эскалацию конфликта между Израилем и «Хезболлой».