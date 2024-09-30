Вашингтон, 30 сентября, 2024, 22:00 — ИА Регнум. Обвиняемый во втором покушении на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Райан Уэсли Рут отказался признать вину в ходе судебного заседания во Флориде, сообщил 30 сентября телеканал CNN.

Global Look Press/Martin County Sheriffâ€™s Office/Keystone Press Agency

«Руту предъявлено пять обвинений, в том числе в покушении на убийство, в хранении огнестрельного оружия и нападении на офицера. Он не признал себя виновным по каждому обвинению в федеральном суде», — говорится в сообщении.

Адвокаты обвиняемого заявили о его невиновности и запросили суд присяжных. Инстанция пока не назначила дату следующего заседания.

Как сообщало ИА Регнум, второе покушение на Трампа произошло 15 сентября, когда он играл в гольф в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Политик в результате инцидента не пострадал. ФБР в тот же день сообщило о задержании подозреваемого.

Позже стало известно, что правоохранители задержали Рута. 25 сентября ему официально предъявили обвинения в покушении на Трампа и ряде других преступлений.

В ходе расследования стало известно, что обвиняемый посещал Киев и участвовал в вербовке наёмников для ВСУ. Газета Politico 24 сентября сообщила, что в США с 2022 года действует программа слежения за американскими гражданами, которые ездили на Украину. В рамках этой инициативы, направленной на выявление потенциально опасных лиц, американские власти пропустили Рута.