Вашингтон, 24 сентября, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки в 2022 году запустили программу по отслеживанию американцев, которые посещали Украину, сообщает издание Politico со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Global Look Press/Ariana Ruiz/Keystone Press Agency

«Министерство внутренней безопасности в 2022 году запустило межведомственную программу для проверки американцев, возвращающихся из зоны украинского конфликта», — говорится в сообщении.

Программа, о которой ранее не сообщалось, уточняется в материале, была нацелена на выявление американцев, которые могут стать склонными к насилию после возвращения.

Вместе с тем американские спецслужбы в рамках этой инициативы пропустили подозреваемого в покушении на бывшего американского президента Дональда Трампа Райана Уэсли Раута, который не раз бывал на Украине и даже хотел стать наёмником ВСУ.

«Райан Раут остался незамеченным. Это поднимает вопрос, правильные ли критерии используют власти США для оценки рисков от американцев, пытавшихся присоединиться к участию в конфликте», — добавляет Politico.

Как передавало ИА Регнум, покушение на Трампа произошло 15 сентября в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. Стрелял американский гражданин Райан Уэсли Рут из АК-47, ствол которого он просунул через ограждение гольф-клуба. В Трампа он не попал.

Рута задержали и заключили под стражу. Выяснилось, что он бывал в Киеве и участвовал в вербовке наёмников в ВСУ.

Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин указала на участие Раута в ролике в поддержку украинского нацформирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).