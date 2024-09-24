Спецслужбы США начали следить за посещавшими Украину американцами
Politico: спецслужбы США с 2022 года отслеживают американцев, посещавших Украину
Вашингтон, 24 сентября, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки в 2022 году запустили программу по отслеживанию американцев, которые посещали Украину, сообщает издание Politico со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
«Министерство внутренней безопасности в 2022 году запустило межведомственную программу для проверки американцев, возвращающихся из зоны украинского конфликта», — говорится в сообщении.
Программа, о которой ранее не сообщалось, уточняется в материале, была нацелена на выявление американцев, которые могут стать склонными к насилию после возвращения.
Вместе с тем американские спецслужбы в рамках этой инициативы пропустили подозреваемого в покушении на бывшего американского президента Дональда Трампа Райана Уэсли Раута, который не раз бывал на Украине и даже хотел стать наёмником ВСУ.
«Райан Раут остался незамеченным. Это поднимает вопрос, правильные ли критерии используют власти США для оценки рисков от американцев, пытавшихся присоединиться к участию в конфликте», — добавляет Politico.
Как передавало ИА Регнум, покушение на Трампа произошло 15 сентября в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. Стрелял американский гражданин Райан Уэсли Рут из АК-47, ствол которого он просунул через ограждение гольф-клуба. В Трампа он не попал.
Рута задержали и заключили под стражу. Выяснилось, что он бывал в Киеве и участвовал в вербовке наёмников в ВСУ.
Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин указала на участие Раута в ролике в поддержку украинского нацформирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).