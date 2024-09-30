Джизак, Узбекистан, 30 сентября, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Сообщения об избиении русскоязычных учеников школы № 1 города Джизака в Узбекистане не подтвердились, заявила 30 сентября пресс-служба управления дошкольного и школьного образования Джизакской области.

РИА Новости/Илья Питалев

Сотрудники этого ведомства, а также национальной гвардии и МВД оперативно провели проверку в образовательном учреждении. Специалисты побеседовали не только с учащимися, но и с их родителями.

«По предварительной информации, как рассказали ученики, ссора произошла из-за личного конфликта, а не из-за языкового вопроса», — говорится в Telegram-канале областного управления образования.

Расследование продолжается, ведомство пообещало сообщить о его результатах позже.

Как передавало ИА Регнум, ранее ряд СМИ сообщил, что в школе № 1 Джизака систематически избивают русскоязычных учеников, которые не владеют узбекским языком. Уполномоченная по правам детей в Узбекистане Сурайё Рахмонова 30 сентября заявила, что не получала подобных жалоб, но проверит информацию.

23 сентября в школе № 188 в Чиланзорском районе Ташкента учительница русского языка и литературы набросилась на ученика за просьбу говорить по-русски. Она вытолкнула мальчика к доске, била рукой по голове, ударяла его о доску. Женщину оштрафовали на 6,8 млн сумов (примерно 50,3 тыс. рублей).