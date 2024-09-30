Москва, 30 сентября, 2024, 19:06 — ИА Регнум. В проекте федерального бюджета России на следующие три года учтены все задачи, направленные на улучшение жизни россиян, развитие инфраструктуры и экономики. Об этом 30 сентября заявил замруководителя думской фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко.

Иван Шилов ИА Регнум

Он напомнил, что проект включает в себя средства на поддержку участников СВО и их семей и реализацию нацпроектов.

«Заложены средства на строительство новых школ, капремонт старых, строительство детских садиков, создание кампусов мирового уровня, на модернизацию первичного звена здравоохранения. Задач много», — приводятся слова Ревенко в Telegram-канале партии.

Замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев отметил, что проект бюджета в полном объёме обеспечивает все обязательства, взятые на себя государством. По его словам, расходы на социальную политику будут планомерно расти. В 2025 году на них заложено 6,5 трлн рублей, в 2026 — 7,19 трлн рублей, в 2027 — 7,24 трлн рублей. Бюджет на 2024 год предусматривал, для сравнения, 6,4 трлн рублей.

«Заложено все, что необходимо для индексации пенсии на уровне инфляции. С учётом продления программы материнского капитала до 2030 года, по 1,7 трлн рублей заложено на выплаты в рамках материнского капитала и на поддержку для приобретения жилья семьями с детьми», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что в бюджете также учтена новая мера выплаты остатка средств маткапитала, если он составляет не более 10 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум 30 сентября, правительство России внесло в Государственную думу проект федерального бюджета на 2025-й и плановый период 2026–2027 годов. Планируется, что в 2025 году доходы федеральной казны вырастут до 40 трлн 296 млрд рублей. Такой показатель будет почти на 12% больше, чем в 2024 году. Федеральные расходы вырастут до 41 трлн 469,5 млрд рублей.

Ключевыми приоритетами проекта в Минфине назвали выполнение социальных обязательств, обеспечение безопасности и технологического суверенитета страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что все поручения, данные президентом РФ Владимиром Путиным кабмину, нашли отражение в проекте федерального бюджета. В нём учтено выполнение социальных задач и целей специальной военной операции.