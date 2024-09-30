Москва, 30 сентября, 2024, 13:17 — ИА Регнум. При разработке проекта федерального бюджета России на следующие три года ключевыми приоритетами стали выполнение социальных обязательств, обеспечение безопасности и технологического суверенитета страны. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба Министерства финансов РФ.

Владимир Трефилов/РИА Новости

Проект предусматривает выделение 37,5 млрд рублей на поддержку демографических программ по повышению рождаемости в регионах, где суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2023 года был ниже среднероссийского. Более 130 млрд рублей заложено на поддержку малоимущих граждан по программе социального контракта. Средства рассчитали с учётом расширения охвата получателей.

Отдельное внимание уделено ремонту и строительству образовательных объектов. Так, около 115 млрд рублей планируется потратить на строительство к 2030 году 150 школ в поселениях, нуждающихся в образовательной инфраструктуре. В тот же срок запланировано возведение не менее 100 детских садов, потратить на которые правительство рассчитывает 22,5 млрд рублей. На капитальный ремонт школ к ежегодным «базовым» ресурсам в объеме 60 млрд рублей дополнительно направят ещё по 15 млрд рублей ежегодно. На оснащение и ремонт техникумов за три года планируется выделить почти 50 млрд рублей.

Около 40 млрд рублей потратят на поддержку фонда «Защитники Отечества».

Также проект федерального бюджета предусматривает списание 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам при условии целевого направления высвобождающихся средств на реализацию инфраструктурных проектов и поддержку инвестиций. После списания объём накопленного на начало 2024 года госдолга регионов к 2030 году сократится на 36% и составит 14% к налоговым и неналоговым доходам бюджетов регионов.

В Минфине отметили, что в период с 2025 по 2027 год продолжится модернизация первичного звена здравоохранения. Запланировано открытие первичных сосудистых отделений и других подразделений на базе районных больниц, создание системы дистанционного мониторинга здоровья и новых объектов в системе здравоохранения.

Как сообщало ИА Регнум 30 сентября, правительство России внесло в Государственную думу проект федерального бюджета на 2025-й и плановый период 2026–2027 годов. Планируется, что в 2025 году доходы федеральной казны вырастут до 40 трлн 296 млрд рублей. Такой показатель будет почти на 12% больше, чем в 2024 году. Доля нефтегазовых поступлений возрастёт до 73%. Федеральные расходы вырастут до 41 трлн 469,5 млрд рублей.

30 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что все поручения, данные президентом РФ Владимиром Путиным кабмину, нашли отражение в проекте федерального бюджета. В проекте учтено выполнение социальных задач и целей специальной военной операции.