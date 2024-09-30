Москва, 30 сентября, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Правительство России внесло в Государственную думу проект федерального бюджета на 2025-й и плановый период 2026–2027 годов. Соответствующее распоряжение 30 сентября опубликовали на сайте правительства.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В документе указано, что министр финансов России Антон Силуанов и первый замминистра финансов Ирина Окладникова назначаются официальными представителями правительства при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ проекта закона о федеральном бюджете.

Планируется, что в 2025 году доходы федеральной казны вырастут до 40 трлн 296 млрд рублей. Такой показатель будет почти на 12% больше, чем в 2024 году. Доля нефтегазовых поступлений возрастёт до 73%.

Федеральные расходы вырастут до 41 трлн 469,5 млрд рублей. Значительную долю ресурсов направят на реализацию национальных проектов, выполнение социальных обязательств.

Ранее, 18 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что бюджет на ближайшие годы необходимо составить с учётом общегосударственных приоритетов и стратегических планов. Он подчеркнул, что в первую очередь главный экономический документ страны должен гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами.

24 сентября председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что в рамках федерального бюджета с начала 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет более чем на 16,5%, до 22 440 рублей. К 2030 году МРОТ должен достичь 35 тыс. рублей, добавил премьер-министр.