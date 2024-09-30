Москва, 30 сентября, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Все поручения, данные президентом России Владимиром Путиным кабмину, нашли отражение в проекте федерального бюджета на следующие три года. Об этом 30 сентября на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин

Журналисты уточнили, ознакомились ли в Кремле с проектом бюджета и достаточно ли средств заложено на выполнение социальных задач и целей специальной военной операции.

«Это именно те задачи, которые ставились президентом перед правительством. Вы знаете, что президент регулярно проводит совещание по вопросам экономического развития. Совсем недавно было совещание, на котором обсуждалась работа по подготовке бюджета», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум 30 сентября, правительство России внесло в Государственную думу проект федерального бюджета на 2025-й и плановый период 2026–2027 годов. Министр финансов России Антон Силуанов и первый замминистра финансов Ирина Окладникова назначены официальными представителями правительства при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ проекта закона о федеральном бюджете.

В середине месяца Путин поручил заложить в бюджет достаточные средства на реализацию с 2025 года новых национальных проектов. Глава государства подчеркнул важность устойчивости и сбалансированности не только бюджета РФ, но всей системы государственных финансов для достижения национальных целей развития. Президент добавил, что также необходимо проводить ответственную макроэкономическую политику.

В феврале глава государства объявил запуске пяти новых национальных проектов: это «Семья», «Молодёжь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных».

Планируется, что в 2025 году доходы федеральной казны вырастут до 40 трлн 296 млрд рублей. Такой показатель будет почти на 12% больше, чем в 2024 году. Доля нефтегазовых поступлений возрастёт до 73%. Федеральные расходы вырастут до 41 трлн 469,5 млрд рублей.