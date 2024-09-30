Москва, 30 сентября, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Осенний призыв в России начнётся с 1 октября 2024 года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Mil.ru

Согласно документу, завершится кампания 31 декабря текущего года. За этот период на военную службу планируется призвать 133 тыс. человек. В их число войдут россияне в возрасте от 18 до 30 лет. Параллельно в запас будут увольнять солдат, матросов, сержантов и старшин, закончивших срок службы.

В районах Крайнего Севера призыв будет проводиться с 1 ноября по 31 декабря, что связано с особенностями климата этих регионов.

Как сообщало ИА Регнум, особенностью новой призывной кампании станет возможность обжаловать решения военкоматов в досудебном порядке. Оспорить решения призывных комиссий призывники смогут как онлайн, так и в очном формате ― в электронном виде с использованием портала «Госуслуги» или лично обратиться в многофункциональный центр.

Повестки об осеннем призыве на военную службу будут рассылать призывникам в бумажном виде. Их будут вручать лично под расписку и путём рассылки заказными письмами.

15 июля в России завершился весенний призыв 2024 года, в войска направили 150 тысяч человек. Как и в предыдущие призывные кампании, прибывшие в военные комиссариаты муниципальных образований молодые люди могли выбрать вид и род войск для прохождения службы с учётом состояния здоровья и результатов профессионального психологического отбора.

В пункты дислокации подразделений ВС России в новых российских регионах — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях — или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие по призыву не направлялись.