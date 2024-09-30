Москва, 30 сентября, 2024, 11:39 — ИА Регнум. Повестки об осеннем призыве на военную службу в ряды Вооружённых сил России будут рассылаться призывникам в бумажном виде. Об этом 30 сентября рассказал на брифинге замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Оповещение граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, будет осуществляться повестками в бумажном виде», — сказал он.

Цимлянский уточнил, что повестки будут вручаться лично призывникам под расписку и путём рассылки заказными письмами.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 30 сентября замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба рассказал, что призывников не будут привлекать для выполнения задач СВО в новых российских регионах.

Минобороны в середине июля сообщило об окончании весенней призывной кампании. По данным оборонного ведомства, в войска направили 150 тысяч новобранцев. Отмечалось, что призванных на военную службу не направляли в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Херсонскую и Запорожскую области для выполнения задач спецоперации.