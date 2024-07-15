Москва, 15 июля, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Весенний призыв 2024 года завершён, в войска были направлены 150 тысяч человек. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«В соответствии с указом президента Российской Федерации от 31 марта 2024 г. № 222 весной этого года для прохождения военной службы в Вооруженные силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 150 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что призывные комиссии начали работу своевременно, с 1 апреля. Отправки призывников со сборных пунктов субъектов РФ в войска начались с 15 апреля. Как и в предыдущие призывные кампании, прибывшие в военные комиссариаты муниципальных образований молодые люди могли выбрать вид и род войск для прохождения службы с учётом состояния здоровья и результатов профессионального психологического отбора.

Уточняется, что перед отправкой к местам прохождения службы призывники были обеспечены повседневной формой одежды: для ВМФ — чёрного цвета, для ВДВ и ВКС — синего, для остальных видов и родов войск — защитного цвета. Также им выдавались несессеры, банковские и персональные электронные карты.

В пункты дислокации подразделений Вооружённых сил РФ в новых регионах России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях — или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие по призыву не направлялись, уточнили в оборонном ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что срочников, призванных в Вооружённые силы России в ходе осеннего призыва, не будут отправлять в зону проведения специальной военной операции. Он подчеркнул, что в вопросе срочной службы никаких изменений не было, поэтому всё пройдёт, как и во время предыдущего призыва.

По новым правилам, вступившим в силу с 1 января 2024 года, призыву на срочную службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет, исключая тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, и тех, кому 28 или 29 лет и кто находится в запасе. Вооружённые силы РФ должны пополнить 150 тыс. человек — на 3 тыс. новобранцев больше, чем в весенний призыв 2023 года. Осенний призыв пройдёт с 1 октября по 31 декабря.

Президент Владимир Путин подписал 1 марта ежегодный указ о призыве на военные сборы в ВС РФ. В документе указано, что призыву на военные сборы в Вооруженных силах, войсках Росгвардии, в подразделениях МЧС, в органах госохраны, ФСБ подлежат россияне, находящиеся в запасе. Сборы граждан РФ, находящихся в запасе, являются плановым мероприятием и проводятся ежегодно. Их цель — совершенствование боевой выучки пребывающих в резерве.