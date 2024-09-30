Москва, 30 сентября, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Российские призывники смогут обжаловать решение военкоматов в досудебном порядке. Об этом 30 сентября сообщил заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Особенностью предстоящей призывной кампании будет возможность обжалования призывниками в досудебном порядке решений, принятых призывными комиссиями», ― пояснил он.

Цимлянский уточнил, что оспорить решение призывных комиссий призывники смогут как онлайн, так и в очном формате ― в электронном виде с использованием портала «Госуслуги» или лично обратиться в многофункциональный центр.

Осенний призыв на срочную службу в российскую армию стартует 1 октября и продлится до 31 декабря 2024 года. В районах Крайнего Севера призыв будет проводиться с 1 ноября по 31 декабря, что связано с особенностями климата этих регионов.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июля в России завершился весенний призыв 2024 года, в войска направили 150 тысяч человек.

В Минобороны отметили, что призывные комиссии приступили к работе своевременно, с 1 апреля. Отправлять призывников со сборных пунктов субъектов РФ в войска начались с 15 апреля. Как и в предыдущие призывные кампании, прибывшие в военные комиссариаты муниципальных образований молодые люди могли выбрать вид и род войск для прохождения службы с учётом состояния здоровья и результатов профессионального психологического отбора.

В ведомстве уточнили, что в пункты дислокации подразделений Вооружённых сил РФ в новых российских регионах — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях — или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие по призыву не направлялись.

В России с 24 июля начался приём заявлений от IT-специалистов на отсрочку от срочной службы в рамках осеннего призыва. Подать заявки можно было с помощью портала «Госуслуги» до 6 августа.