Москва, 16 июля, 2024, 00:43 — ИА Регнум. Призывников прошедшей весенней кампании не направляли в Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также в Херсонскую и Запорожскую области. В этом заверили в Минобороны РФ.

Минобороны России Призывники

«В пункты дислокации подразделений ВС РФ в новых регионах России, в том числе для участия там в выполнении задач спецоперации, военнослужащие по призыву не направлялись», — пояснили в оборонном ведомстве.

Всего за весенний призыв служить отправлено 150 тыс. срочников.

Как сообщало ИА Регнум, призывные комиссии начали работу с 1 апреля. Отправки призывников со сборных пунктов субъектов РФ в войска начались с 15 апреля. Как и в предыдущие призывные кампании молодые люди могли выбрать вид и род войск для прохождения службы с учётом состояния здоровья и результатов профессионального психологического отбора.

Уточняется, что перед отправкой к местам прохождения службы призывники были обеспечены повседневной формой одежды: для ВМФ — чёрного цвета, для ВДВ и ВКС — синего, для остальных видов и родов войск — защитного цвета. Также им выдавались несессеры, банковские и персональные электронные карты.

По новым правилам, вступившим в силу с 1 января 2024 года, призыву на срочную службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет, исключая тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, и тех, кому 28 или 29 лет и кто находится в запасе. Вооружённые силы РФ должны пополнить 150 тыс. человек — на 3 тыс. новобранцев больше, чем в весенний призыв 2023 года. Осенний призыв пройдёт с 1 октября по 31 декабря.