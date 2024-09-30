Москва, 30 сентября, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября присвоил военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному звание Героя России, следует из указа главы государства.

РИА Новости/Алексей Майшев

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Поддубному Евгению Евгеньевичу», — говорится в документе.

Военкор также является руководителем студии «Авторская программа Евгения Поддубного».

Вечером 7 августа Поддубный получил ранение в результате атаки дрона ВСУ в Курской области. Он смог самостоятельно дойти до обочины, на которой его заметил ехавший из Суджи водитель. После этого другой местный житель довёз журналиста в промежуточный пункт оказания помощи и его госпитализировали в областную больницу.

На следующий день Поддубного доставили в Институт скорой помощи им. Склифосовского. Журналист 11 августа рассказал, что в момент удара украинского беспилотника по автомобилю отчаянно хотел жить.

Врачи выписали военкора 13 сентября. В тот же день на встрече с гендиректором медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрием Киселёвым, директором НИИ имени Склифосовского Сергеем Петриковым и журналистами Поддубный заявил, что хочет познакомиться со спасшими его людьми, пожать им руку.

Поддубный с 2014 года освещал конфликт в Донбассе, а с 2022 года работал в зоне специальной военной операции.