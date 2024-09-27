Вашингтон, 28 сентября, 2024, 00:26 — ИА Регнум. Украина предоставила США для тщательного изучения свой «план победы» в вооружённом конфликте с Россией. Об этом 27 сентября сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Украинцы ознакомили нас со своим планом. Мы тщательно изучаем его и то, какие дополнительные меры мы или другие партнёры Украины могли бы принять, чтобы помочь им достичь успеха», — пояснил Блинкен на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Госсекретарь США добавил, что американский президент Джо Байден «намерен гарантировать, что у Украины будет всё необходимое» для успешного противостояния с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, Байден и его советники сомневаются в «плане победы» главы киевского режима Владимира Зеленского, написало американское издание Politico. У Белого дома также есть вопросы насчёт дальнейшего развития украинского конфликта, включая то, в какой форме и насколько долго будут продолжаться боевые действия, узнали журналисты.

Союзники Киева тайно согласились, что у него нет пути к победе, к миру приведёт лишь компромиссное решение. Скорее всего, Зеленский не получит одобрения своего «плана победы», а в случае прекращения поддержки со стороны США ему придётся самому начать переговоры с Россией, отметило хорватское издание Advance.

Зеленский 5 сентября говорил о желании представить президенту США «план победы» Киева в украинском конфликте. По данным телеканала «Общественное», в план вошли пять пунктов, в том числе продолжение боевых действий в Курской области, получение от стран Запада современного оружия, а также присоединение Украины к НАТО и Евросоюзу.