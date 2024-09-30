Вашингтон, 30 сентября, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не сумел достичь своих целей в ходе визита в США, в том числе и по «плану победы» Киева в конфликте на Украине. Об этом 29 сентября написала американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Planet Pix via ZUMA

По словам авторов публикации, администрация действующего президента США Джо Байдена не стала одобрять «план победы» главы киевского режима из опасений эскалации ситуации.

При этом представители Вашингтона «выразили скептицизм» по поводу этого плана и заявили о необходимости большего количества подробностей, добавляется в статье.

«Холодный приём <…> Зеленского в США <…> выявил сужающиеся возможности, с которыми он сталкивается после (начала конфликта. — Прим. ред.)», — говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября украинское издание «Страна. ua» написало, что Зеленского ждут серьёзные последствия после отказа Запада от поддержки его «плана победы». Отмечалось, что такое решение западных политиков выглядит как серьёзное поражение главы киевского режима.

Зеленский 5 сентября заявил о намерении показать Байдену «план победы» Киева в конфликте на Украине. По информации СМИ, в него входят пять пунктов, включая продолжение действий украинских боевиков в приграничье Курской области, получение Киевом от Запада современного вооружения, а также вхождение Украины в НАТО и ЕС.