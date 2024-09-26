Вашингтон, 27 сентября, 2024, 00:23 — ИА Регнум. Так называемый план победы главы киевского режима Владимира Зеленского является набором инициатив, который предстоит глубже изучить в ближайшее время. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден и Владимир Зеленский

«Говоря общими словами, план содержит набор инициатив, шагов и целей», — пояснил чиновник журналистам на брифинге 26 сентября по итогам встречи президента США Джо Байдена и Зеленского.

Кирби добавил, что администрация США и представители киевских властей по поручению Байдена будут глубже изучать представленные Зеленским предложения.

Также координатор уточнил, что Байден и Зеленский встретятся 12 октября в Германии, где уже предметно обсудят «план победы» Киева.

Как сообщало ИА Регнум, даже Запад не располагает никакими внятными положениями так называемого мирного плана, предложенного Владимиром Зеленским, заявил 26 сентября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

5 сентября Зеленский заявил о желании представить Байдену «план победы» Киева в украинском конфликте. СМИ отмечали, что план включает пять пунктов, в том числе продолжение боевых действий в Курской области, получение от западных стран современного оружия, а также присоединение Украины к НАТО и ЕС.

Зеленский будет вынужден капитулировать на фоне успехов Вооружённых сил России в зоне проведения спецоперации. Об этом 25 сентября заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.