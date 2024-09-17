Москва, 17 сентября, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Правительству России необходимо заложить в федеральный бюджет достаточные средства на реализацию с 2025 года новых национальных проектов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 17 сентября на совещании по экономическим вопросам.

Александр Казаков/РИА Новости

«Со следующего года будут запущены новые национальные проекты. Для их успешной реализации нужно предусмотреть финансовые ресурсы, заложить их в федеральный бюджет в необходимом объёме. Здесь в том числе должны сработать стратегические решения под настройки налоговой системы», — указал российский лидер.

На заседании обсудили работу над проектом федерального бюджета на период с 2025 по 2027 годы. Глава государства подчеркнул важность устойчивости и сбалансированности не только бюджета РФ, но всей системы государственных финансов для достижения национальных целей развития. Президент добавил, что также необходимо проводить ответственную макроэкономическую политику. Учитывать нужно не только развитие ситуации в ближайшие три года, но и в более отдалённой перспективе.

Как передавало ИА Регнум, Путин в феврале объявил запуске пяти новых национальных проектов: это «Семья», «Молодёжь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных». Он отметил, что все они должны начать работать до конца 2024 года.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в марте заявила, что правительство приступило к разработке новых нацпроектов, объявленных президентом. Она уточнила, что целью проекта «Продолжительная и активная жизнь» является повышение ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году до 78 лет.