Путин поручил заложить в бюджет достаточные средства на новые нацпроекты
Москва, 17 сентября, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Правительству России необходимо заложить в федеральный бюджет достаточные средства на реализацию с 2025 года новых национальных проектов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 17 сентября на совещании по экономическим вопросам.
«Со следующего года будут запущены новые национальные проекты. Для их успешной реализации нужно предусмотреть финансовые ресурсы, заложить их в федеральный бюджет в необходимом объёме. Здесь в том числе должны сработать стратегические решения под настройки налоговой системы», — указал российский лидер.
На заседании обсудили работу над проектом федерального бюджета на период с 2025 по 2027 годы. Глава государства подчеркнул важность устойчивости и сбалансированности не только бюджета РФ, но всей системы государственных финансов для достижения национальных целей развития. Президент добавил, что также необходимо проводить ответственную макроэкономическую политику. Учитывать нужно не только развитие ситуации в ближайшие три года, но и в более отдалённой перспективе.
Как передавало ИА Регнум, Путин в феврале объявил запуске пяти новых национальных проектов: это «Семья», «Молодёжь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных». Он отметил, что все они должны начать работать до конца 2024 года.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в марте заявила, что правительство приступило к разработке новых нацпроектов, объявленных президентом. Она уточнила, что целью проекта «Продолжительная и активная жизнь» является повышение ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году до 78 лет.