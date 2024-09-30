Москва, 30 сентября, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Вопрос о возможности направления призывников в приграничные районы необходимо уточнять в Министерстве обороны РФ. Об этом 30 сентября заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Это надо в Минобороны уточнять», — сказал он, отвечая на вопрос о том, будут ли направлять призывников в ряды армии России в приграничные районы, включая Курскую область.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 30 сентября заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что призывников не будут привлекать для выполнения задач в новых регионах страны.

Песков 28 августа опроверг сообщения СМИ о якобы направлении призывников в приграничные районы Курской области. Представитель Кремля подчеркнул, что в администрации президента РФ не считают нужным комментировать подобные сообщения.

Пресс-секретарь главы государства 5 сентября отмечал, что российские власти не обсуждают возможность проведения новой мобилизации в стране. В конце июля он также указывал на то, что в России не обсуждают продолжение мобилизации и речи об этом не идёт.