Владивосток, 5 сентября, 2024, 08:13 — ИА Регнум. В России не обсуждают возможность проведения новой мобилизации. Об этом 5 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Обсуждений таких не ведётся», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля Песков отмечал, что продолжение мобилизации в России не обсуждается и речи об этом не идёт. Таким образом он ответил на вопрос о том, могут ли армии России потребоваться мобилизованные и хватает ли добровольцев.

Президент России Владимир Путин 7 июня отметил, что для выполнения целей специальной военной операции не требуется проводить дополнительную мобилизацию. Российский лидер уточнил, что для защиты Родины достаточно патриотично настроенных добровольцев.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов также подчёркивал, что в вопросе комплектования Вооружённых сил РФ не идёт речи о мобилизации. Глава ведомства отмечал, что в плановые меры входят контрактование и призыв.