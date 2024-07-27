Москва, 27 июля, 2024, 05:38 — ИА Регнум. Продолжение мобилизации в России не обсуждается, речи об этом не идёт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«О мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идёт», — приводит слова Пескова Lenta.ru.

Таким образом пресс-секретарь президента ответил на вопрос о том, могут ли потребоваться мобилизованные и хватает ли добровольцев.

7 июня президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) также подчеркнул, что РФ для выполнения целей, поставленных в рамках специальной военной операции, не требуется проводить дополнительную мобилизацию. Глава государства подчеркнул, что для защиты Родины достаточно патриотично настроенных добровольцев.

Как передавало ИА Регнум, глава Министерства обороны России Андрей Белоусов также подчёркивал, что в вопросе комплектования Вооружённых сил не идёт речи о мобилизации. По его словам, в плановые меры входят контрактование и призыв.

4 июля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками сообщил, что с начала 2024 года порядка 190 тысяч граждан заключили контракт с Министерством обороны. Он отметил, что среднесуточный темп набора в объединённую группу войск составляет около тысячи человек.