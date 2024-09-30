Москва, 30 сентября, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Проходящих службу по призыву военных не будут привлекать для выполнения задач спецоперации в новых регионах России. Об этом 30 сентября заявил на брифинге замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооружённых сил РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах привлекаться не будут», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 августа опроверг сообщения СМИ о якобы отправке призывников в приграничье Курской области. Он уточнил, что в Кремле не считают нужным комментировать такого рода сообщения.

Песков 5 сентября заявил, что власти РФ не обсуждают возможность проведения новой мобилизации. В конце июля представитель Кремля отмечал, что продолжение мобилизации в Москве не обсуждается и речи об этом не ведётся.

Президент России Владимир Путин в начале июня заявил, что для выполнения целей спецоперации не требуется проведение дополнительной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что для защиты страны достаточно патриотично настроенных добровольцев.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в середине мая подчёркивал, что в вопросе комплектования ВС России нет речи о мобилизации. По его словам, в плановые меры входят контрактование и призыв.