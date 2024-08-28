Москва, 28 августа, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Сообщения СМИ об отправке призывников в Курскую область являются искажением реальности. Об этом в ходе брифинга 28 августа заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Нет, чаще всего такие сообщения являются абсолютным искажением реальности. Не считаем необходимым такие сообщения комментировать», — сказал Песков.

Подразделения ВСУ атаковали приграничные районы Курской области 6 августа. Российские военные остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. В области действует режим чрезвычайной ситуации.

Президент России Владимир Путин назвал действия украинской армии масштабной провокацией. Он указал, что украинские военные обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в том числе используют для этого ракеты. Российский лидер также распорядился помочь жителям Курской области.

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 6600 военнослужащих, 73 танка, 34 боевые машины пехоты, 62 бронетранспортёра, 432 боевые бронированные машины, 201 автомобиль, сообщали в Минобороны.