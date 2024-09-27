Москва, 27 сентября, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Показания на обвиняемых в получении взятки заместителя командующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова и его бывшего подчинённого Владимира Демчика дал воронежский предприниматель, сообщили 27 сентября ТАСС в правоохранительных органах.

Алексей Филиппов/РИА Новости Валерий Муминджанов

«В отдельное производство были выделены материалы в отношении занимающегося стиркой белья бизнесмена из Воронежа Трибунского, который дал свидетельские показания как на Муминджанова, так и на Демчика», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что объединить уголовные дела в отношении двух последних следствие даже планировало в одно производство, но пока обвиняемые проходят каждый по своему делу.

По его словам, бизнесмен заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания на Муминджанова и Демчика.

Как передавало ИА Регнум, Муминджанов был задержан 2 сентября по подозрению в получении взятки в размере 20 млн рублей. Главное военное следственное управление СК России возбудило против замкомандующего ЛенВО уголовное дело. По данным следствия, он содействовал заключению договоров с коммерческими компаниями на поставку обмундирования в войска, в том числе на территории спецоперации на сумму свыше 1,5 млрд рублей. За это он получил от бизнесменов взятку в размере свыше 20 млн рублей.

Сам военный вину в получении взятки не признал.

Экс-начальника вещевого управления Минобороны Демчика заключили под стражу 2 августа. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По данным следствия, до апреля 2018 года он работал начальником вещевого управления МО России. Весной 2017 года к Демчику обратился гендиректор одной из коммерческих организаций. Он хотел при содействии экс-начальника решить вопросы об участии своей компании в исполнении госконтрактов на поставку вещевого имущества для нужд Вооружённых сил России. За покровительство обвиняемый получил взятку в размере 4 млн рублей.