Москва, 30 сентября, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Военные армии России нанесли удар барражирующим боеприпасом «Ланцет» по группе пехоты украинских боевиков около города Волчанска в Харьковской области. Кадры боевой работы российских военных опубликовало 30 сентября Министерство обороны РФ.

Министерство обороны России. Кадр из видео

На опубликованных ведомством кадрах видно, как «Ланцет» точно попадает в передвигающуюся группу украинских бойцов, после чего происходит взрыв и это место заволакивает дымом.

Как сообщало ИА Регнум, 28 сентября армия России уничтожила боевую бронированную машину украинских боевиков в приграничных районах Курской области. Для удара тогда также использовали беспилотник «Ланцет».

В Минобороны 26 сентября сообщили об уничтожении «Ланцетом» радиолокационной станции П-19 «Дунай» украинских войск у Новоукраинки в Кировоградской области. Отмечалось, что также российские военные с помощью такого же барражирующего боеприпаса уничтожили украинский катер «Ярославец» в Очакове Николаевской области.