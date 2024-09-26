Москва, 26 сентября, 2024, 18:27 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» радиолокационную станцию (РЛС) украинских подразделений в районе Новоукраинки Кировоградской области Украины. Об этом 26 сентября сообщили в Минобороны России.

Кадр из видео

«В ходе выполнения задачи по разведке местности в районе населенного пункта Новоукраинка расчет беспилотного летательного аппарата Zala обнаружил позицию РЛС П-19 «Дунай» ВСУ, которую уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3918938" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры уничтожения радиолокационной системы ВСУ российским Ланцетом

Также ВС России 26 сентября «Ланцетом» уничтожили украинский катер «Ярославец» в Очакове Николаевской области.

Как передавало ИА Регнум, российские военные уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» буксируемую гаубицу L119 украинских формирований у села Петропавловка в Харьковской области.

2 сентября российские бойцы нанесли удар «Ланцетом» по украинскому танку в приграничном районе Курской области. На кадрах объективного контроля зафиксировали детонацию боекомплекта танка и последующий пожар.