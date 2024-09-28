Курск, 28 сентября, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Министерство обороны России 28 сентября опубликовало в своём Telegram-канале кадры уничтожения боевой бронированной машины Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничье Курской области.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Разведывательное подразделение группировки войск «Север» с помощью БПЛА выявило движение боевой бронированной машины ВСУ в приграничном районе Курской области», — сказано в публикации.

По данным оборонного ведомства, российские бойцы после анализа полученных разведданных приняли решение об огневом воздействии по ББМ ВСУ. Обнаруженную цель оперативно уничтожили с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет».

26 сентября ИА Регнум передавало, что ВС России уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» радиолокационную станцию украинских подразделений в районе Новоукраинки Кировоградской области Украины. В этот же день российские силы «Ланцетом» уничтожили украинский катер «Ярославец» в Очакове Николаевской области.

Ранее российские военные уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» буксируемую гаубицу L119 украинских формирований у села Петропавловка в Харьковской области.