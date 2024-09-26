ВС РФ уничтожили «Ланцетом» катер ВСУ «Ярославец» в Николаевской области
ВС РФ уничтожили «Ланцетом» украинский катер «Ярославец» в Николаевской области
Москва, 26 сентября, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожили украинский катер «Ярославец» в Очакове Николаевской области, сообщает 26 сентября Министерство обороны РФ в своём Telegram-канале.
«В населённом пункте Очаково Николаевской области расчёт разведывательного БПЛА обнаружил многоцелевой катер проекта «Ярославец», который был уничтожен точным ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Также 26 сентября Минобороны информировало, что российские военные «Ланцетом» уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) украинских подразделений в районе Новоукраинки Кировоградской области Украины.
Кроме того, 22 августа ведомство сообщило об уничтожении буксируемой гаубицы L119 ВСУ у села Петропавловка в Харьковской области с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».
2 сентября ВС России нанесли удар «Ланцетом» по украинскому танку в приграничном районе Курской области. На кадрах объективного контроля зафиксировали детонацию боекомплекта танка и последующий пожар.