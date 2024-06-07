Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Россия добьётся окончательной победы, благодаря русскому характеру, а не ядерному оружию, заявил президент РФ Владимир Путин 7 июня, отвечая на вопросы в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Михаил Метцель/ТАСС

«Когда мы видим, что такое русский характер, что такое характер российского гражданина, понимаем это и опираемся на это, то никакое атомное оружие нам не нужно», — сказал он.

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Путин также добавил, что в России для победы в ходе СВО не требуется проводить дополнительную мобилизацию. Российская армия стремится выдавить противника, а не максимально быстро разгромить противника, для такой тактики достаточно патриотично настроенных добровольцев, отметил президент.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 9 мая назвал героями всех участников СВО. Они проявляют на фронте стойкость, самопожертвование и самоотверженность и достойны преклонения. Глава государства также отметил, что бойцов поддерживает вся Россия.

25 мая российский лидер заявил, что для гарантированной победы на Украине нужно, чтобы Россия была всегда впереди, хотя бы на полшага. Преимущество на кратно увеличивает эффективность, отметил он.