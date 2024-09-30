Москва, 30 сентября, 2024, 10:45 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 30 сентября отреагировала на заявление экс-госсекретаря США Джона Керри, который призвал отменить первую поправку к Конституции США.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Правильно, сколько можно притворяться», — написала российский дипломат в Telegram-канале.

На мероприятии Всемирного экономического форума (ВЭФ) Керри заявил, что первая поправка к Конституции США, гарантирующая свободу слова, станет препятствием на пути избавления от дезинформации в соцсетях.

Первая поправка к Конституции США ограничивает американский Конгресс в принятии законопроектов, посягающих в том числе на свободу слова и прессы.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявил, что задержание и арест во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова подтверждает актуальность защиты свободы слова.

В этой связи 25 августа американский предприниматель Илон Маск посчитал, что арест Дурова во Франции является убедительной рекламой первой поправки к Конституции США.

О задержании Дурова в парижском аэропорту Ле-Бурже стало известно 24 августа. Соответствующий ордер выдало Национальное управление судебной полиции Франции (OFMIN) на основании предварительного расследования. Его поместили под стражу. Франция считает Дурова причастным к совершению преступлений из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями.