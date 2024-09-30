Лондон, 30 сентября, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Разведка Израиля в течение долгих лет собирала данные о шиитском ливанском движении «Хезболла», чтобы узнать его иерархию, данные об отдельных бойцах и их местонахождение. Об этом 30 сентября написала газета Financial Times со ссылкой на источники.

ИА Регнум

По их словам, такого рода информацию о «Хезболле» собирали через телефоны жён бойцов движения, пульты от телевизора и камеры видеонаблюдения. Кроме того, разведка Израиля пользовалась преимуществом в виде спутников-шпионов, дронов и кибератак.

Израильские чиновники заявили в беседе с изданием, что военное руководство в Тель-Авиве собиралось убить лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу ещё осенью 2023 года, однако не стало этого делать из-за вмешательства США.

Как сообщало ИА Регнум, в «Хезболле» 28 сентября подтвердили гибель Насраллы в результате израильской атаки на Бейрут. Отмечалось, что при этом погибли ещё 11 человек и ещё не менее 108 мирных жителей пострадали.

Позднее в этот же день президент США Джо Байден назвал убийство лидера «Хезболлы» «мерой справедливости за многочисленные жертвы». В свою очередь, духовный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал, что Ливан отомстит Израилю за убийство Насраллы, а представители палестинского движения ХАМАС пообещали составить единый фронт против Израиля с «Хезболлой».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал политическим убийство лидера «Хезболлы». Он также предупредил, что Ближнему Востоку угрожает большая война, которую «кое-кто очень и очень хочет». Дипломат подчеркнул, что Москва осуждает действия Тель-Авива, грубо нарушающие суверенитет Ливана.