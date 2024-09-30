Донецк, 30 сентября, 2024, 08:27 — ИА Регнум. Группа их четырёх бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) добровольно сдалась в плен российским силам после шестидневного ожидания эвакуации. Об этом во время допроса рассказал украинский военный Юрий Радомский. Кадры сдачи и допроса опубликовало Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Он добавил, что среди них были раненые, однако командование не давало возможности эвакуироваться.

«Мы сидели шесть дней, шесть дней мы ждали эвакуации, мы были трёхсотыми, но нас никто не выводил», — поделился пленный.

Радомский рассказал, что группа намеревалась сдаться и раньше, но командиры их переубеждали. Боец ВСУ уверен, что сдача в плен стала правильным решением и единственным шансом спастись. Он добавил, что в плену им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Бойцов ВСУ обнаружили военные штурмовой бригады Южной группировки российских войск в районе села Острое вблизи Красногоровки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Российские военные вели по позициям противника интенсивный артиллерийский огонь, корректируемый с помощью беспилотников. Украинские военные, оборонявшие опорный пункт, прекратили сопротивление, выкинули из окопа белый флаг, оставили оружие и сбросили экипировку, после чего сдались в плен.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны, за период с 21 по 27 сентября в зоне проведения спецоперации 66 украинских военных сдались в плен. За неделю ВСУ потеряли более 16 тыс. военных. Наибольшие потери украинская армия понесла в зонах контроля подразделений группировок российских войск «Север», «Юг» и «Центр», где противник потерял 3270, 5140 и 3380 бойцов. В зоне ответственности группировок «Запад», «Восток» и «Днепр» во время боестолкновений украинская армия лишилась ещё 4350 военных.

29 сентября в плен российским силам сдались пятеро украинских военных. В ходе наступательных действий ВС России нанесли поражение украинским формированиям у Любимовки, Дарьино, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плёхово.

Сдавшийся в плен российским военным боец Вооружённых сил Украины Максим Шевченко заявил, что украинцам стоит любыми способами уклоняться от военной службы, обстановка на поле боя очень тяжёлая. Он также добавил, что украинское командование бойцов не ценит и за людей не считает.