Москва, 27 сентября, 2024, 13:30 — ИА Регнум. За период с 21 по 27 сентября в зоне проведения спецоперации 66 украинских военных сдались в плен, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 66 украинских военнослужащих», — сказал он.

По данным Минобороны, Вооружённые силы Украины за неделю потеряли более 16 тыс. военных. Наибольшие потери ВСУ составили в зонах контроля подразделений группировок российских войск «Север», «Юг» и «Центр», где противник потерял 3270, 5140 и 3380 бойцов, уточнили в оборонном ведомстве. В зоне ответственности группировок «Запад», «Восток» и «Днепр» во время боестолкновений ВСУ потеряли ещё 4350 военных.

Конашенков информировал, что авиация ЧФ уничтожила за неделю шесть безэкипажных катеров ВСУ. Кроме того, за период с 21 по 27 сентября российские военные нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием, включая ракеты «Кинжал», а также ударными беспилотниками по оборонным предприятиям Украины, военным аэродромам и воинскому эшелону с западным вооружением и техникой.

Также, представитель Минобороны добавил, что средства ПВО сбили за минувшую неделю 10 управляемых ракет «Нептун», ракету ATACMS и 482 украинских беспилотника. 164 беспилотника самолётного типа были сбиты за пределами зоны проведения специальной военной операции.