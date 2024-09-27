Москва, 27 сентября, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за период с 21 по 27 сентября потеряли в зоне проведения спецоперации более 16 тыс. военных, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Наибольшие потери ВСУ составили в зонах контроля подразделений группировок российских войск «Север», «Юг» и «Центр», где противник потерял 3270, 5140 и 3380 бойцов, уточнили в оборонном ведомстве.

В зоне ответственности группировок «Запад», «Восток» и «Днепр» во время боестолкновений ВСУ потеряли ещё 4350 военных.

Как передавало ИА Регнум, ВС России нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием и дронами по предприятиям ВПК Украины, а также обеспечивавшим их работу объектам энергетики.

По данным Минобороны на 27 сентября, с начала проведения СВО были уничтожены 646 самолётов, 283 вертолёта, 32 288 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18 434 танка и других боевых бронированных машин противника.

Также ВС России ликвидировали 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15 295 орудий полевой артиллерии и миномётов, 26 613 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.