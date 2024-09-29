Москва, 29 сентября, 2024, 09:50 — ИА Регнум. Украинцам стоит любыми способами уклоняться от военной службы, обстановка на поле боя очень тяжёлая. Об этом заявил 29 сентября сдавшийся в плен российским военным боец Вооружённых сил Украины (ВСУ) Максим Шевченко.

Иван Шилов ИА Регнум

«Здесь полноценная война, жёсткая война. Тем, кто не воюет, вообще не идти никуда воевать. Тем, кто воюет, сбежать, если есть возможность», — рассказал Шевченко на видео, распространённом Министерством обороны России.

Пленный также рассказал об отношении украинского командования к подчинённым.

«Не ценили вообще как людей. Мы были как мясо простое. Сбежать хотелось уже на второй день, да и в первый, но не было куда», — добавил пленный, говоря о своих ощущениях на передовой.

Кроме того, боец поделился своим мнением о финансировании военной кампании Украины, отметив, что на участие в украинском конфликте выделяются большие деньги, но ни народ, ни военные не видят их.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября пленный военнослужащий 109-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Руслан Шевчук сообщил, что его подразделение спаслось благодаря тому, что сдалось в плен.

Ранее бойцы подразделения ВСУ сдались в плен российским военным после того, как украинское командование запретило им отступать. Украинцы решили сохранить свою жизнь и сложили оружие.