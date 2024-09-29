Варшава, 29 сентября, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Президента Польши Анджея Дуду вызовут в суд в связи с жалобой на оскорбление им зрителей фильма Агнешки Холланд «Зелёная граница», сообщила 29 сентября пресс-служба общественной организации «Центр по мониторингу ксенофобского и расистского поведения».

Григорий Сысоев/РИА Новости Президент Польши Анджей Дуда

Центральной темой фильма польского режиссёра является миграционный кризис. Дуда ранее выразил солидарность с польскими пограничниками, представители которых заявили, что в зрительном зале во время показа такого фильма могут быть «только свиньи», поскольку фильм якобы является антипольским.

«Окружной суд в Варшаве определил дату первого заседания по делу, по которому мы подали иск против Анджея Дуды за оскорбление граждан страны», — сказано в сообщении общественной организации в соцсети Х (Twitter).

Действие фильма происходит в начале 2020-х годов на границе Белоруссии и Польши. Главными его героями являются беженцы из Афганистана и Сирии. Фильм получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля 2023 года.

Как передавало ИА Регнум, в июне Дуда созвал заседание совета национальной безопасности после инцидента на границе с Белоруссией, в ходе которого польские военные начали стрелять в мигрантов, пытавшихся перейти границу.

По версии ВС Польши, мигранты проигнорировали предупредительные выстрелы в воздух, после чего солдаты открыли огонь в их сторону по земле. Ранее, в марте, минобороны Польши проинформировало о намерении усилить присутствие военных на границе с Белоруссией для поддержки пограничников.