Венеция, Италия, 9 сентября, 2023, 23:55 — ИА Регнум. Жюри 80-го Венецианского кинофестиваля назвало обладателей премий и отдало главный приз конкурса, «Золотого льва», фильму Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные». Церемонию вручения наград транслировалась итальянским телевидением.

CLAUDIO ONORATI/EPA/ТАСС Президент Венецианской биеннале Роберто Чикутто и греческий режиссер Йоргос Лантимос, удостоенный «Золотого льва» за фильм «Бедные-несчастные», на церемонии закрытия 80-го Венецианского кинофестиваля

Фильм этого греческого режиссёра, снятый как фантастическая мелодрама, считался одним из фаворитов кинофестиваля. Итальянец Маттео Гарроне получил «Серебряного льва» за картину «Капитан».

Исполнитель одной из главных ролей итальянского фильма, сенегалец Сейду Сарр удостоился приза имени Марчелло Мастроянни как молодой актёр. Гран-при кинофестиваля получил японский фильм «Зла не существует», снятый Рюсуке Хамагути.

Актёр Питер Сарсгаард и актриса Кэйли Спэни стали обладателями «Кубка Вольпи» за лучшие мужскую и женскую роли соответственно. Сарсгаард сыграл в фильме Мишеля Франко «Память», а Спэни — в картине «Присцилла» о жене Элвиса Пресли.

Кинорежиссёр и сценарист из Польши Агнешка Холланд получила специальный приз жюри за драму «Зелёная граница».

80-й по счёту Венецианский кинофестиваль открылся в конце августа. Он проходил на острове Лидо, где проводились кинопоказы и церемония награждения победителей.

Мероприятия прошли с ограничениями — некоторые кинозвёзды не смогли посетить киноконкурс из-за забастовки Гильдии актёров США. В их числе оказались Брэдли Купер, Эмма Стоун, Майкл Фассбендер и Бенедикт Камбербетч.