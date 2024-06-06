Варшава, 6 июня, 2024, 16:42 — ИА Регнум. После стрельбы польских военных по мигрантам на границе с Белоруссией президент Польши Анджей Дуда созвал заседание совета нацбезопасности. Об этом сообщает портал Onet.

Sean Gallup / Global Look Press

«Учитывая то, что происходит в последнее время на польской границе, я принял решение созвать Совет национальной безопасности. Я не хочу делать это во время избирательной кампании, но в понедельник выборы закончатся, и я бы хотел, чтобы Совет национальной безопасности собрался во второй половине дня», — приводит слова Дуды портал.

Польский лидер отметил, что на заседании будут присутствовать представители всех политических сил. При этом Дуда выразил недовольство тем, что его вовремя не проинформировали об инциденте как верховного главнокомандующего ВС Польши.

Ранее портал Onet писал, что стрельба произошла в конце марта текущего года. Отмечается, что, согласно версии польских военных, мигранты попытались перейти границу, проигнорировав предупредительные выстрелы в воздух. После этого польские солдаты выстрелили в сторону мигрантов по земле.

Как передавало ИА Регнум, польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш 2 июня заявил, что Польша с 4 июня вновь организует буферную зону на границе с Белоруссией.

Глава ведомства уточнил: она будет действовать в 26 местах в Гайновском районе Польши и одном месте в Белостокском районе. По словам министра, буферная зона предполагает введение особого приграничного режима.

В частности, будет запрещено приближаться к польской границе ближе чем на 200 метров. Он добавил, что восстановление буферной зоны позволит улучшить защиту рубежей страны и повысить безопасность пограничников.

Перед этим премьер-министр республики Дональд Туск объявил о планах отправки дополнительных сил на границу после инцидента с нападением на польского солдата, которого ранил нелегальный мигрант.

В конце марта 2024 года минобороны Польши вновь проинформировало о намерении усилить присутствие своих вооружённых сил на восточных границах для поддержки польской погранслужбы.