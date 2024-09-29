Суджанский район, Курская область, 29 сентября, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Украинские военные выжигают поля в приграничных районах Курской области, чтобы навредить мирным жителям. Об этом заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Kaniuka Ruslan/Global Look Press

«Максимально пытаются навредить и населению, и в принципе за счёт того, что они выжигают поля, они пытаются, если там есть наши подразделения, им навредить», — приводит слова Алаудинова «РИА Новости».

Он добавил, что ситуация для ВСУ не меняется, в то время как российские войска стойко стоят, уничтожая противника.

Как передавало ИА Регнум, президент Владимир Путин назвал вторжение под Курск масштабной провокацией киевского режима, отметив, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что речь идёт об очередном теракте со стороны Киева.

Число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, сообщили в СК России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 11 сентября заявила, что Москва призывает международные структуры не закрывать глаза на преступления, в том числе террористические, совершаемые киевским режимом. Она перечислила ряд атак на объекты гражданской инфраструктуры в российских регионах, указала на истязание военнопленных и мирных жителей украинскими боевиками. За такие преступления ответственны в том числе западные хозяева киевского режима, а не только сам Киев, подчеркнула дипломат.